مسؤول إسرائيلي: سنطلق حملة للمطالبة بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن رئيس المجلس الإقليمي للضفة الغربية يوسي داجان، الخميس، إنه سيطلق حملة للمطالبة بالسيادة الكاملة على الضفة.

وشدد داجان، على أن القرار بشأن السيادة على الضفة الغربية ليس في واشنطن بل في القدس.

وفي مارس الماضي، صادق المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي، على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الاعتراف بــ13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، كما صوت لصالح إنشاء هيئة لـ"إدارة الهجرة من غزة".

تأتي هذه الخطوة، التي يقودها الوزير سموتريتش في إطار عمل إدارة الاستيطان تحت مسؤوليته، على خلفية الموافقة على عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في الضفة.

ونقلت القناة 12 العبرية عن سموتريتش، قوله: بعد قرار المصادقة، "هذه خطوة مهمة نحو الضم والسيادة الرسمية على الضفة الغربية.. نقود ثورة لتحقيق أمانينا بتطبيع وشرعنة المستوطنات"، على حد تعبيره.

وأضاف: "بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".