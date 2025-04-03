استطلاع: 70% من السوريين متفائلون بالمستقبل و80% يؤيدون الرئيس الشرع

وكالات

كشف استطلاع رأي أجرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن 70% من السوريين من جميع أنحاء البلاد ومن مختلف الطوائف متفائلون بالمستقبل.

وأشار استطلاع، إلى أن نحو 80% من السوريين يشعرون بحرية أكبر مما كانوا عليه في عهد الرئيس السوري الراحل بشار الأسد، بينما نحو 80% من السوريين لديهم نظرة إيجابية للرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

وأوضحت المجلة البريطانية، أن ثلثي السوريين يقولون إن الوضع الأمني تحسن رغم الاشتباكات.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن السبت الماضي، تشكيل حكومة انتقالية جديدة تضم 22 وزيرًا، مؤكدًا التزامه بإعادة بناء دولة قوية ومستقرة لجميع السوريين.

وكانت سوريا تحت حكم حكومة انتقالية منذ ديسمبر الماضي، برئاسة رئيس الوزراء محمد البشير الذي تم تعيينه لفترة ثلاثة أشهر بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.





