لن نسمح بتهديد عسكري.. جيش الاحتلال يعلن قصف الجنوب السوري



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن قوات من اللواء 474 "الجولان" التابعة له نفذت عملية في منطقة تسيل جنوب سوريا، إذ صادرت أسلحة ومواد قتالية ودمرت بنى تحتية وصفتها بالإرهابية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم الخميس: "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سوريا حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية"، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف البيان: "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو قواتنا العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من الإرهابيين المسلحين في استهداف بري وجوي".

وتابع: "لقد استكملت القوات المهمة دون وقوع إصابات في صفوفها".

وأشار إلى أن "وجود وسائل قتالية في منطقة جنوب سوريا يشكل تهديدا على دولة إسرائيل، وجيش الدفاع لن يسمح بوجود تهديد عسكري داخل سوريا وسيتحرك ضده".

وفجر اليوم الخميس، نقلت صحيفة "الوطن" السورية عن محافظة درعا بالجنوب السوري، أن 9 مدنيين قتلوا وأصيب آخرون كحصيلة أولية إثر قصف القوات الإسرائيلية على حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

وأشارت المحافظة إلى وجود استنفار وغضب شعبي كبير في المنطقة بعد هذه المجزرة، خصوصا في ظل تقدم القوات الإسرائيلية لأول مرة إلى هذا العمق.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة، أن الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا يشتبكون مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطاري حمص وحماة، ومركز البحوث في دمشق.