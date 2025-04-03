بعد توغلها.. انسحاب قوات الاحتلال من ريف درعا الغربي جنوب سوريا

وكالات

انسحب رتل القوات الإسرائيلية بعد توغلها لساعات في محيط مدينة نوى وبلدة الجبيلية وسدها بريف درعا نحو قاعدة "تل أحمر" قبل دخولها إلى الجولان السوري المحتل، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وفي وقت سابق، اشتبك الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطاري حمص وحماة، ومركز البحوث في دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.