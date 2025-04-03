إعلام سوري: قتلى وجرحى برصاص جيش الاحتلال في درعا



وكالات

أعلنت وسائل إعلام سورية، مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين خلال اشتباك مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

ولم تصدر حصيلة بعدد القتلى والجرحى، لكن أنباء تواترت عن مقتل 11 شخصا وجرح 27 آخرين، لكن دون تأكيدات من مصادر طبية أو رسمية، وفقا لروسيا اليوم.

وأكد تلفزيون "شام"، مقتل الشبان خلال تصديهم للجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى توجه الدفاع المدني لمنطقة الاشتباك لإخلاء عدد إضافي من الجثامين قرب حرش تسيل.

وأكدت مصادر محلية، انسحاب رتل القوات الإسرائيلية بعد توغلها لساعات في محيط مدينة نوى وبلدة الجبيلية وسدها بريف درعا نحو قاعدة "تل أحمر" قبل دخولها إلى الجولان السوري المحتل.

وفي وقت سابق، اشتبك الأهالي في محافظة درعا جنوب سوريا مع القوات الإسرائيلية بالقرب من سد الجبيلية.

يأتي الهجوم الإسرائيلي بعد غارات شنتها المقاتلات الإسرائيلية على مطاري حمص وحماة، ومركز البحوث في دمشق.

وقالت الخارجية السورية في بيان إن الهجوم الإسرائيلي أسفر عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.