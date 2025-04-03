إسرائيل: الغارات الجوية الأخيرة على سوريا رسالة تحذير لتركيا



وكالات

كشف مسؤول إسرائيلي، أن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل سوريا كانت تهدف إلى إيصال رسالة مباشرة إلى تركيا.

وحذر المسؤول الإسرائيلي خلال تصريحات لصحيفة "جيروزالم بوست"، أنقرة من إقامة قاعدة عسكرية في البلاد أو التدخل في النشاط الإسرائيلي في الأجواء السورية.

وأكد جيش الإسرائيلي في وقت سابق أن الضربات استهدفت مناطق في محيط حماة، إضافة إلى مبنى البحوث العلمية في حي برزة بالعاصمة دمشق، بحسب روسيا اليوم.

وأضاف الجيش في بيان رسمي: "خلال الساعات الماضية، نفذت قواتنا غارات على مواقع عسكرية متبقية في مطاري حماة و(تي فور) في حمص، إضافة إلى استهداف بنى تحتية عسكرية في منطقة دمشق".

وشدد البيان على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستتواصل "لإزالة أي تهديد محتمل للإسرائيليين"، في إشارة إلى استمرار استهداف المواقع العسكرية داخل الأراضي السورية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، وسط تحذيرات إسرائيلية من ما تقول إنه "تدخل تركي محتمل" في سوريا.

وأكدت الخارجية السورية في بيان تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين بسبب الغارات الإسرائيلية.