4 شهداء جراء الغارات على حماة والسكان يشتبكون مع الاحتلال في درعا

وكالات

استشهد 4 أشخاص في غارات إسرائيلية على مطار حماة العسكري أدت إلى خروجه عن الخدمة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما أعلنت إسرائيل شنّ ضربات تستهدف القاعدة الجوية.

وقال المرصد: "قتل 4 أشخاص وأصيب 12 آخرين بينهم عناصر من وزارة الدفاع السورية في الغارات على مطار حماة العسكري".

وأضاف المرصد أن الضربات أدت إلى خروج المطار عن الخدمة بشكل كامل، وفقا لما ذكرته الغد.

وشن الاحتلال الإسرائيلي نحو 25 غارة جوية تركزت على مطار حماة بجانب قيامه بتوغل وقصف بري في جنوب سورية.

وبشأن الأوضاع في درعا، استهدف أهالي نوى وتسيل والبلدات الغربية بدرعا رتلا إسرائيليا وأجبروه على التراجع تحت غطاء من القـصف المدفعي الإسرائيلي لمحيط المنطقة0

واشتبك بعض سكان درعا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سد الجبيلية، كما قام طيران الاستطلاع الإسرائيلي بالتحليق في أجواء بلدات حوض اليرموك بالتوازي مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة.

وقصفت طائرات مروحية إسرائيلية عدة نقاط في تل الجموع غربي درعا بعد منتصف ليلة الأربعاء- الخميس.

ووجه وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأربعاء، تحذيرا لسوريا خلال جولة قام بها في نقاط تحتلها إسرائيل بجنوب لبنان.

وقال وزير جيش الاحتلال: "إن أي تغيير يهدد أمن سيُواجه بردٍ قاسٍ"، مشددا على أن النظام السوري سيتحمل العواقب إذا سمح لأي جهة بتغيير التوازن العسكري في سوريا.