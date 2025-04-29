عون: من مصلحة أمريكا أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، إن من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن يبقى لبنان بلدًا مستقرًا وآمنًا، وعليها أن تبادر إلى مساعدته في تحقيق هذا الهدف، مضيفًا "ماضون في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية ومكافحة الفساد".

وأكد عون، تمسكه بعودة النازحين إلى بلادهم، موضحًا أن رفع العقوبات عن سوريا من شأنه تحريك اقتصادها وتوفير فرص لتسهيل ذلك.

وطالب الرئيس اللبناني جوزيف عون، أول أمس الأحد، عقب الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، الولايات المتحدة وفرنسا أن تتحملا مسؤولياتهما كضامنتين لتفاهم وقف الأعمال العدائية، وأن تجبرا إسرائيل على التوقف فورًا عن اعتداءاتها.

وأدان عون الغارة، قائلًا: إن استمرار إسرائيل في تقويض الاستقرار سيفاقم التوترات ويضع المنطقة أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنها واستقرارها.

وفي وقتٍ سابق، شدد الرئيس اللبناني، خلال اجتماعه مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي، على ضرورة انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من التلال الخمس للإسراع في استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود.

وأكد عون للوفد الفرنسي، أن الجيش اللبناني منتشر على الحدود الشمالية الشرقية، ويقوم بواجباته كاملةً في حماية الحدود ومنع التهريب.