مسؤول إسرائيلي ينفي حدوث تقدم كبير في مفاوضات غزة

(وكالات)

قلل مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، من صحة التقارير التي تحدثت عن حدوث تقدم كبير في مفاوضات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين مع حركة "حماس"، نافياً تحقيق أي اختراق حتى الآن.

وقال المسؤول، الذي لم يُكشف عن اسمه، لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، إن "ما يتم تداوله بشأن حدوث تطورات جوهرية في المفاوضات هو غير دقيق"، مضيفًا: "إسرائيل تواصل العمل بلا هوادة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين، للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى تحرير الرهائن المحتجزين لدى حماس، لكن لم يُبرم أي اتفاق حتى اللحظة".

ويأتي هذا التصريح رداً على التقارير التي تم تداولها بشأن بتحقيق "اختراق كبير" في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى صفقة تشمل إطلاق سراح الرهائن ووقفًا لإطلاق النار في قطاع غزة.