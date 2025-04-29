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تسجيل مسيء للرسول يشعل الاشتباكات ويخلف قتلى في جرمانا السورية.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

12:02 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

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وكالات

شهدت مدينة جرمانا في ريف العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة عنيفة على خلفية التوتر والتحريض الذي أثاره مقطع صوتي تم تسريبه من مجموعة "واتس أب" وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نُسب إلى أحد شيوخ الطائفة الدرزية.

وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوى الأمن العام السوري أثناء محاولتها فض الاشتباك، وفق ما نقله "تلفزيون سوريا" عن مصدر أمني.

وأكد المصدر الأمني، أن قوات الأمن العام لم تكن طرفًا في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جرمانا.

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "السويداء 24" على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن 5 من أهالي المدينة لقوا حتفهم وأُصيب 12 آخرين في حصيلة أولية جراء الاشتباكات التي دارت في محيط مدينة جرمانا فجرًا.

وقالت مصادر سورية، إن الاشتباكات هدأت بعد تدخل الأمن العام وإجبار الجماعات المسلحة على التراجع.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع اشتباكات عنيفة في جرمانا، استخدم فيها المتشابكين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما اقتحم مسلحون أحياء في المدينة، بعد انتشار التسجيل الصوتي الذي نُسِب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول الكريم.

وبدورها، ندّدت جماعات درزية في جرمانا بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة. وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان، اليوم الثلاثاء، "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق".

وحمّل البيان الدرزي، السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة.

ومن جانبها، نددت الداخلية السورية، مساء أمس الاثنين، بما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يحتوي على إساءات تمس شخص النبي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الجهات المختصة باشرت تحقيقات مكثفة فور ظهور هذا التسجيل، مشيرةً إلى أن التحريات الأولية أثبتت عدم صحة نسبة الصوتية إلى الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام.

وأفادت الوزارة بأن "التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد هوية الشخص الذي أساء إلى مقام الرسول ليتم تقديمه للعدالة ومحاسبته وفق القوانين النافذة"، مؤكدة أن الدولة عازمة على حماية المقدسات والتصدي لأي اعتداء عليها بكل حزم ومسؤولية، محذرةً من أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام أو تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت الجميع إلى الحفاظ على النظام العام وعدم الانجرار وراء أي أعمال فردية أو جماعية قد تؤدي إلى التعدي على الأرواح أو الممتلكات.

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جرمانا السورية سوريا الاشتباكات
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