تسجيل مسيء للرسول يشعل الاشتباكات ويخلف قتلى في جرمانا السورية.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

وكالات

شهدت مدينة جرمانا في ريف العاصمة السورية دمشق فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة عنيفة على خلفية التوتر والتحريض الذي أثاره مقطع صوتي تم تسريبه من مجموعة "واتس أب" وانتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نُسب إلى أحد شيوخ الطائفة الدرزية.

#سوريا

اشتباكات عنيفة في #جرمانا بين أهل السنة و الطائفة الدرزية نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.#دمشق pic.twitter.com/RLwpDXNRgA — مُغرِّد عَرَبي حُر 𝆑ᵣₑₑ ₐᵣₐᵦᵢ𝄴 ₜWₑₑₜₑᵣ (@Vvv023vvv) April 28, 2025

وأسفرت الاشتباكات المسلحة عن مقتل ما لا يقل عن عنصرين من قوى الأمن العام السوري أثناء محاولتها فض الاشتباك، وفق ما نقله "تلفزيون سوريا" عن مصدر أمني.

وأكد المصدر الأمني، أن قوات الأمن العام لم تكن طرفًا في الاشتباكات التي شهدتها منطقة جرمانا.

فيديو يقوم بنشره دروز جرمانا اثناء الاشتباكات pic.twitter.com/S1ojhBnaqa — شبكة أخبار سوريا (@SyrNetworkNews) April 29, 2025

وفي السياق ذاته، قالت شبكة "السويداء 24" على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الثلاثاء، إن 5 من أهالي المدينة لقوا حتفهم وأُصيب 12 آخرين في حصيلة أولية جراء الاشتباكات التي دارت في محيط مدينة جرمانا فجرًا.

وقالت مصادر سورية، إن الاشتباكات هدأت بعد تدخل الأمن العام وإجبار الجماعات المسلحة على التراجع.

الامن العام في الاستعداد التام لضبط الامن في #جرمانا pic.twitter.com/Y1dCdAeds9 — Kaseem Zitawee (@ZitaweeKaseem) April 29, 2025

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وقوع اشتباكات عنيفة في جرمانا، استخدم فيها المتشابكين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، كما اقتحم مسلحون أحياء في المدينة، بعد انتشار التسجيل الصوتي الذي نُسِب لشخص من الطائفة الدرزية يتضمن إساءات بالغة تمس مقام الرسول الكريم.

#جرمانا

الميليشيات الدرزية يطلقون النار بشكل عشوائي وعبثي pic.twitter.com/dgbCT8QSEK — وجه سوريا الجديد (@Hasan58950296) April 29, 2025

وبدورها، ندّدت جماعات درزية في جرمانا بـ"الهجوم المسلح غير المبرر" على المدينة. وقالت الهيئة الروحية لطائفة المسلمين الموحدين الدروز في بيان، اليوم الثلاثاء، "نستنكر بشدة، ونشجب، وندين الهجوم المسلح غير المبرر على مدينة جرمانا، الذي استُخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة، واستهدف المدنيين الأبرياء، وروَّع السكان الآمنين بغير وجه حق".

وحمّل البيان الدرزي، السلطات السورية المسؤولية الكاملة عما حدث، وعن أي تطورات لاحقة أو تفاقم للأزمة.

ومن جانبها، نددت الداخلية السورية، مساء أمس الاثنين، بما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من تسجيل صوتي يحتوي على إساءات تمس شخص النبي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي على صفحتها بموقع "فيسبوك"، إن الجهات المختصة باشرت تحقيقات مكثفة فور ظهور هذا التسجيل، مشيرةً إلى أن التحريات الأولية أثبتت عدم صحة نسبة الصوتية إلى الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام.

أرتال الامن العام بطريقها لجرامنا لحل الخلاف الحاصل والأمور ذاهبه للحل

لا ذنب طائفه كامله بشخص مغفل وغير مسؤول المخطئ هو من يحاسب فقط #جرمانا https://t.co/jRa5FbyKDH pic.twitter.com/NHdBPIqy07 — sa_ALHARIRI (@sagdhriri7) April 29, 2025

وأفادت الوزارة بأن "التحقيق لا يزال مستمرًا لتحديد هوية الشخص الذي أساء إلى مقام الرسول ليتم تقديمه للعدالة ومحاسبته وفق القوانين النافذة"، مؤكدة أن الدولة عازمة على حماية المقدسات والتصدي لأي اعتداء عليها بكل حزم ومسؤولية، محذرةً من أي تجاوزات قد تخل بالنظام العام أو تهدد الأمن والاستقرار.

ودعت الجميع إلى الحفاظ على النظام العام وعدم الانجرار وراء أي أعمال فردية أو جماعية قد تؤدي إلى التعدي على الأرواح أو الممتلكات.