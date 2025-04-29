الهند: رئيس حزب المؤتمر يطلب من رئيس الوزراء عقد جلسة خاصة للبرلمان لبحث هجوم باهالجام

نيودلهي- (د ب أ)

طلب ماليكارجون خارجي، رئيس حزب "المؤتمر الوطني الهندي" - حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء ناريندرا مودي عقد جلسة خاصة للبرلمان لبحث هجوم بهالجام الإرهابي.

وقالت وكالة "برس ترست أوف إنديا" الهندية إن العديد من نواب المعارضة قدموا طلبا مماثلا للحكومة في أعقاب الهجوم الغادر الذي أودى بحياة 26 شخصا، معظمهم سائحون، الأسبوع الماضي، مما أثار حالة حزن وغضب في أنحاء البلاد.

وأشارت الهند إلى وجود "روابط خارجية" على صلة بالحادث المروع ووعدت بمعاقبة شديدة للمشاركين في الهجوم.

وفي رسالته إلى رئيس الوزراء، قال خارجي: "في هذه اللحظة، عندما تكون الوحدة والتضامن أمرا لازما، تعتقد المعارضة أن من المهم عقد جلسة خاصة لمجلسي البرلمان في أقرب وقت ممكن".

وأضاف زعيم المعارضة في "راجيا سابها" (مجلس الشيوخ)، :"سيكون هذا عرضا قويا لعزمنا الجماعي وقوة إرادتنا للتعامل مع الهجوم الإرهابي الوحشي في باهالجام ضد المواطنين الأبرياء في 22 أبريل، الجاري. ونأمل بشدة أن تنعقد الجلسة لهذا السبب ".

وكان مسلحون شنوا هجوما يوم الثلاثاء الماضي أسفر عن مقتل 26 شخصا في الشطر الهندي من إقليم كشمير، وحملت الهند باكستان المسؤولية عن الهجوم، وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية وعلقت معاهدة مهمة لتقاسم المياه، كانت ظلت قائمة رغم اندلاع حربين بين الدولتين المتنافستين المسلحتين نوويا.