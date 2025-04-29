العدالة لا مفر منها.. زيلينسكي يشيد بتصفية شخصيات عسكرية روسية



وكالات

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بجهاز الاستخبارات الخارجية الأوكراني لتصفيته شخصيات عسكرية روسية بارزة على مدار أكثر من 3 سنوات منذ الغزو الروسي الشامل.

ولم تشر تصريحات زيلينسكي، عبر تطبيق تيليجرام، إلى أي حالة محددة، لكنها بدت إشارة غير مباشرة إلى مقتل الجنرال الروسي ياروسلاف موسكاليك على مشارف قبل أيام، بحسب الغد.

وقال زيلينسكي، في إشارة إلى رئيس الجهاز أوليج إيفاشينكو "أفاد رئيس الاستخبارات الخارجية الأوكرانية بتصفية أشخاص من القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية. العدالة لا مفر منها".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "أفاد رئيس جهاز الاستخبارات بالمزيد من الإجراءات لمواجهة شبكات العملاء الروس في أوكرانيا والمخربين، نتائج جيدة، شكرا لكم على عملكم".

وألقى الكرملين باللوم على أوكرانيا في تفجير سيارة مفخخة يوم الجمعة الماضي أودى بحياة موسكاليك، البالغ من العمر 59 عاما، وهو الأحدث في سلسلة اغتيالات لضباط عسكريين روس وشخصيات مؤيدة للحرب منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ولم تُدل السلطات في كييف بأي تعليق مباشر على الهجوم.

وأمرت محكمة في موسكو بحبس مواطن أوكراني احتياطيا بتهمة الإرهاب على خلفية الهجوم.

وأعلن جهاز المخابرات الأوكراني أنه قتل اللفتنانت جنرال إيجور كيريلوف، وهو قائد عسكري روسي رفيع المستوى تتهمه أوكرانيا بالمسؤولية عن استخدام أسلحة كيميائية ضد القوات الأوكرانية في ديسمبر الماضي في موسكو.