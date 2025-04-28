صور الأقمار الاصطناعية تظهر حجم الدمار الذي سببه انفجار ميناء إيراني

طهران - (د ب أ)

أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حللتها وكالة أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الاثنين، حجم الدمار الناجم عن انفجار هز ميناء الشهيد رجائي، أحد الموانئ الرئيسية في إيران حيث ارتفع عدد القتلى إلى 46 شخصا وأكثر من 1000 جريح.

وقالت (أ ب) إن الصور جاءت من شركة "بلانيت لابس بي بي سي"، وهي شركة رائدة في توفير صور الأقمار الاصطناعية، في الوقت الذي أثارت فيه تقارير إخبارية محلية من الموقع مزيدا من التساؤلات حول سبب الانفجار الذي وقع أمس الأول السبت في ميناء شهيد رجائي قرب بندر عباس.

وبحسب ما تردد من أنباء، فإن الميناء كان يضم مادة كيميائية ضرورية لإنتاج الوقود الصلب الخاص بالصواريخ الباليستية - وهو الأمر الذي نفته السلطات رغم أنها لم توضح مصدر الطاقة الذي تسبب في مثل هذا الدمار.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن انفجار السبت الماضي، أدى إلى تدمير مبنى بجوار موقع الانفجار، كانت تصطف أمامه حاويات أخرى، كما تعرض للدمار معظم مبنى آخر إلى الغرب منه مباشرة.

كما يمكن من الصور رؤية شدة الانفجار، حيث تظهر على ما يبدو حفرتان يبلغ عرضهما نحو 50 مترا (165 قدما).

وبدت حاويات أخرى قريبة محطمة ومتمددة بسبب الانفجار والحريق الشديد الذي أعقبه.

وأفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية اليوم الاثنين، بأن رئيس دائرة الإطفاء في بندر عباس، قال إن 90٪ من الحريق في ميناء الشهيد رجائي قد تم إخماده، ولم يتبق سوى 10٪ من الحريق الذي يعمل فريقه على تبريده والتخلص من بقاياه.

وكان وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني قد أعلن أن التحقيقات الأولية أظهرت وجود تقصير واضح في حادثة انفجار ميناء الشهيد رجائي، مشيراً إلى استدعاء عدد من المتسببين في الحادث لمتابعة التحقيقات.

وقال مؤمني، خلال مؤتمر صحفي في بندر عباس: إن "فرق الإطفاء والإنقاذ عملت طوال اليومين الماضيين في ظروف بالغة الصعوبة للسيطرة على الحريق".

وأضاف أن الحادث أسفر حتى الآن عن مقتل 46 شخصاً، فيما لا تزال عمليات التعرف على المفقودين مستمرة عبر فحوصات الحمض النووي، بمشاركة فرق التشخيص الجنائي التابعة لقوات الأمن.

ووقع الانفجار في الوقت الذي بدأت فيه إيران جولة ثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة حول برنامجها النووي الذي يشهد تقدما متسارعا.

ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد معلومات رسمية عن سبب الانفجار.