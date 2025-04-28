إيران تنفي وجود دليل على تورط أجنبي في انفجار ميناء "رجائي"

(وكالات)

اتهم عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علي خضريان، سوء الإدارة الداخلية وضعف المنظومة الأمنية بالوقوف وراء الانفجار الذي وقع في ميناء "شهيد رجائي"، مؤكدًا أن التحقيقات حتى الآن لم تشر إلى أي دور أجنبي في الحادثة.

وقال خضريان، في تصريح رسمي، إن المؤشرات المتوفرة تُظهر أن الكارثة نجمت عن خلل داخلي وفشل إداري ممنهج، لافتًا إلى غياب أي أدلة تُثبت تورط جهات خارجية.

ودعا المسؤول البرلماني إلى محاسبة صارمة لكل من تثبت مسؤوليته عن الكارثة، معتبرًا أن ما حدث "مأساة وطنية" يجب أن تكون جرس إنذار لإجراء إصلاحات جذرية في نظام إدارة الموانئ الإيرانية.

وأضاف خضريان: "لن نقبل بأن تمر هذه الفاجعة دون محاسبة. البرلمان سيتابع القضية بكل حزم حتى تظهر الحقيقة كاملة، ويحاسب كل من فرط بالأرواح والممتلكات الوطنية".