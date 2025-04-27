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نتنياهو: سندمر المفاعلات النووية الإيرانية حتى لا يتمكنوا من التخصيب لأي غرض

09:41 م الأحد 27 أبريل 2025

مفاعل نووي ايراني

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وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن إسرائيل تمكنت من قلب الطاولة على إيران وتقويض كثير من تهديداتها لتل أبيب في المنطقة.

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حطم المحور الإيراني لكن ما زال أمامه الكثير لينجزه، مضيفا "أعدنا الإيرانيين 10 سنوات إلى الوراء بعد ما ظنوا أنهم اقتربوا من حيازة سلاح نووي".

وأوضح نتنياهو، أن إسرائيل ستدمر المفاعلات النووية الإيرانية ومنشآت التخصيب لتتأكد من أنهم لن يتمكنوا من التخصيب لأي غرض، مشددا على أن حكومته لن تقبل إلا بتدمير كل قدرات إيران النووية لتتأكد من عدم محاولتهم إحياء برنامجهم مع إدارة أمريكية أخرى.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي: "لن نقبل بتسوية ملف إيران النووي إلا على الطريقة الليبية".

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