سوريا تشكر السعودية وقطر على دعمهما في سداد مستحقات البنك الدولي

وكالات

عبرت سوريا عن شكرها العميق للمملكة العربية السعودية ودولة قطر بإعلان عزمهما على تسديد المستحقات المالية على دمشق لدى مجموعة البنك الدولي.

وقالت وزارة الخارجية السورية، "نعبر عن شكرنا العميق لدولة قطر والمملكة العربية السعودية على المبادرة بسداد المتأخرات المالية المستحقة على سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والتي بلغت 15 مليون دولار أمريكي".

وأكدت الخارجية السورية، في بيان نشرته على قناتها بمنصة "تلجرام" اليوم الأحد، أن سداد المتأخرات المالية يعكس حرصًا مشتركًا على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه وتفتح باب التعاون مع المؤسسات الدولية.

واتفقت المملكة العربية السعودية وقطر، خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عن وزارتا المالية في البلدين.

ودعت السعودية وقطر، في البيان المشترك، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها، وفق ما أوردته "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية، اليوم الأحد.