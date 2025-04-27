"باستخدام الأقمار الصناعية".. نائب إيراني يتهم إسرائيل بتفجير ميناء الشهيد رجائي

وكالات

اتهم نائب إيراني، إسرائيل بالوقوف وراء الانفجارات التي وقعت أمس السبت، في ميناء الشهيد رجائي بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران.

ونقل موقع "ركنا" عن البرلماني الإيراني محمد سراج، قوله إن "الحادث لم يكن عرضيا في أي من الأحوال، وهناك أدلة واضحة تشير إلى ضلوع إسرائيل فيه".

وأوضح سراج، أن وقوع 4 انفجارات في مواقع مختلفة، يشير إلى أن المواد المتفجرة زُرعت في وقت سابق داخل الحاويات، رافضا افتراض اندلاع الحريق بشكل طبيعي، قائلا: "عادة ما تشتعل المواد الكيميائية في نقطة واحدة ولا تحدث انفجارات متزامنة كما جرى، لقدتم تلغيم هذه الحاويات إما في بلد المنشأ أو خلال رحلتها إلى إيران، أو حتى عبر عناصر داخلية متواطئة تم تجهيزها بالمتفجرات".

ولم يستبعد النائب الإيراني، إمكانية استخدام إسرائيل تقنيات متقدمة، موضحا أن من المحتمل أن تكون الانفجارات تمت عبر الأقمار الاصطناعية أو مؤقتات يتم التحكم بها عن بعد، مضيفا "لقد حددوا بشكل دقيق توقيت وصول تلك الحاويات إلى الميناء من أجل إحداث أكبر ضرر ممكن".

وحول إمكانية تأثير الحادث على المفاوضات مع أمريكا، أكد سراج أن إسرائيل تسعى بشكل مستميت إلى عرقلة علاقات طهران الدولية، مشيرا إلى أن حادث الانفجار جزء من هذه المحاولات، موضحا أن "الشعب الإيراني لا ينخدع بتلك الدسائس.. ولن يؤثر الحادث على المفاوضات".

وخلال تصريحاته، قارن النائب الإيراني بين انفجار الميناء في بندر عباس وبين انفجار مرفأ بيروت، وقال سراج: "لقد استهدف الإسرائيليون مستودعا لنترات الأمونيوم في لبنان، ما أحدث تأثير الدومينو واسع النطاق، لكن في بندر عباس كانت التأثير أقل ضررا؛ بفضل عملية الفصل بين الحاويات.. يدل ذلك على أن العدو اختبر هذا الأسلوب مسبقا وينفذه الآن بشكل فعلي".

وعن احتمال تورط معارضين إيرانيين داخليين في الحادث، قال سراج إن "من يحذّرون من كسر الاتفاقات الأمريكية بدافع الغيرة الوطنية، لن يرتبوا مثل هذه الأفعال.. ذلك الحادث بلا شك دبّرته الشبكات الإسرائيلية النشطة حول العالم".

وأضاف سرج: "أعداؤنا يظنون أن بإمكانهم تركيعنا بمثل هذه الأعمال، لكنهم يجهلون أن شعبنا يتوق إلى الشهادة ولا تخيفه تلك التهديدات.. نحن أيضا لدينا عملاء داخل إسرائيل وشهدنا مؤخرا اعتقال أحد وزرائهم بتهم التجسس لصالحنا".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إيران الحداد العام على ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي، الذي تسبب في مقتل 28 شخصا وإصابة ما يزيد عن 1000 آخرين.