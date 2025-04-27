15 مليون دولار.. السعودية وقطر تتفقان على سداد متأخرات سوريا لدى البنك الدولي

وكالات

اتفقت المملكة العربية السعودية وقطر، خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار، وفق ما جاء في بيان مشترك صدر عن وزارتا المالية في البلدين.

وقالت "وكالة الأنباء السعودية" الرسمية، إنه "استمرارًا لجهود السعودية وقطر في دعم وتسريع وتيرة تعافي اقتصاد الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وفي ضوء ما تمت مناقشته خلال الاجتماع، أعلنت وزارتا المالية في كل من البلدين عن سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، التي تبلغ حوالي 15 مليون دولار".

وذكرت الوكالة، أن هذا السداد سيمكن من استئناف دعم ونشاط مجموعة البنك الدولي لسوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عامًا، كما سيتيح حصول دمشق على مخصصات من البنك الدولي في الفترة القريبة القادمة لدعم القطاعات الملحة، إضافة إلى الدعم الفني الذي سيسهم بدوره في إعادة بناء المؤسسات وتنمية القدرات وصنع وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.

ودعت السعودية وقطر، في البيان المشترك، المؤسسات المالية الدولية والإقليمية إلى سرعة استئناف وتوسيع أعمالها التنموية في سوريا وتضافر جهودها ودعم كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب السوري الشقيق لمستقبل واعد من العيش الكريم مما يسهم في استقرار المنطقة وازدهارها، وفق ما أوردته الوكالة.