الدوحة تعلق على "قطر جيت": لا أساس لها ونعمل مع مصر كفريق واحد

وكالات

علق رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على قضية "قطر جيت" التي تسببت في فضيحة داخل إسرائيل، قائلًا: "لا نعلم سوى فضيحة ووتر جيت، وتلك البروباجندا الصحفية التي يطلقونها لأغراض سياسية ليس لها أي أساس من الصحة".

وأكد آل ثاني، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن العمل على شيطنة الدور القطري في المفاوضات بهدف تحجيمه لن ينجح، موضحًا أن بلاده تعمل على تعزيز السلم وليس من شيمها تأجيج الصراعات والنزاعات.

واستنكر آل ثاني الحديث عن اختراق قطر من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن الأساس من الدور القطري في الوساطة هو تشويه سمعة مصر، معقبًا: "لا أعلم من أين يبنون تلك السيناريوهات".

وتابع: "نحن مع جمهورية مصر العربية نعمل كفريق واحد منذ بداية الأزمة في غزة، كما أننا على اتصال وتنسيق دائم مع الأشقاء في مصر، سواء باجتماعات الدوحة أو القاهرة هناك تواجد لفريق قطري ومصري يعملون جنبًا إلى جنب".

ولفت وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن هناك حملة علاقات عامة شُنت على دولة قطر في إسرائيل.

وفي نهاية مارس الماضي، اتهمت المحكمة الإسرائيلية جوناثان يوريش، مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإيلي فيلدشتاين، المتحدث السابق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، بتلقي رشوة لتشويه دور مصر في الوساطة بين حركة حماس وتل أبيب وذلك ضمن ما يعرف بفضيحة "قطر جيت"،

وقالت التحقيقات إن المتهمين عملا بالتعاون مع رجل الضغط الأمريكي جاي فوتليك، وتم دفع أموال لهما من أجل نشر روايات داعمة لقطر وتشوه صورة الدور المصري في الوساطة المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين.