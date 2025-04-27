غرفة تجارة وصناعة غزة: إغلاق المعابر أدى لزيادة أسعار السلع بنسبة تجاوزت 500%

وكالات

أكدت غرفة تجارة وصناعة غزة، أن إغلاق المعابر أدى إلى تداعيات كارثية وغير مسبوقة طالت مختلف مناحي الحياة في القطاع، مشيرة إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية بنسبة تجاوزت 500%.

وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم، أن سكان قطاع غزة اضطروا لاستخدام مياه غير صالحة للشرب بسبب نفاد المياه النقية، نتيجة استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات الحيوية.

وأضاف البيان أن منع دخول المساعدات الإنسانية يمثل "تجويعًا متعمدًا" يُستخدم كسلاح ضد الفلسطينيين، محذرة من أن مستويات الفقر في القطاع تخطت حاجز الـ90%.

وأشارت غرفة تجارة وصناعة غزة إلى أن ما يشهده القطاع هو "عقاب جماعي ممنهج" يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، لافتة إلى أن مئات المصانع والمزارع والشركات والمطاعم اضطرت إلى إغلاق أبوابها بسبب الحصار الخانق.

وطالبت الغرفة بضرورة تسهيل إدخال الوقود والمستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية بشكل عاجل، مجددة رفضها الكامل لآلية إدخال المساعدات عبر شركات خاصة أو من خلال الجانب الإسرائيلي.