الأونروا: غزة تغرق في العنف وسط تصاعد القصف وتشديد الحصار الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد وإصابة مئات المدنيين منذ انهيار وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وقالت الوكالة، في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن سكان غزة "انغمسوا في دوامة من العنف والحرمان القاتل"، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتصاعد المعاناة الإنسانية.

وأوضحت الأونروا أن السلطات الإسرائيلية منعت دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية إلى القطاع منذ الثاني من مارس الماضي، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني.

وأكدت الوكالة الأممية أن الأنشطة العسكرية والأعمال القتالية اشتدت بشكل ملحوظ منذ انهيار الهدنة، ما أدى إلى "مقتل وجرح المئات من المدنيين"، في وقت تواصل فيه إسرائيل فرض حصار مشدد على القطاع المحاصر منذ أكثر من 17 عامًا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أنهى وقف إطلاق النار في 18 مارس الماضي، بإطلاق موجة مفاجئة من الغارات الجوية المكثفة، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء الفلسطينيين في مختلف أنحاء القطاع.

وجددت الأونروا دعوتها إلى ضرورة رفع الحصار بشكل فوري، محذرة من أن استمرار القيود المفروضة على دخول الغذاء والدواء والوقود قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أوسع نطاقًا.