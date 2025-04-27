إعلان

قتلى وجرحى بحادث دهس في كندا والشرطة تعتقل قائد السيارة

08:32 ص الأحد 27 أبريل 2025

الشرطة الكندية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قتل عدد من المارة وأصيب آخرون، في حادث دهس نفذته سيارة وسط حشود في مدينة فانكوفر الكندية.

وأعلنت شرطة فانكوفر اعتقال قائد السيارة الذي صدم أشخاصا خلال مهرجان في المدينة، وأظهر مقطع فيديو لحظة القبض عليه.

ووقع الحادث مساء السبت، أثناء احتفال الجالية الفلبينية في كندا بيوم "لابو لابو" الذي تتخلله عروض فنية في الشوارع.

وتظهر مقاطع فيديو من موقع الحادث إصابات بالغة لأشخاص على الأرض، بما في ذلك تقارير عن رضيع عالق تحت سيارة، بينما كان مسعفون يجرون إنعاشا قلبيا للضحايا.

ولم تؤكد السلطات بعد هوية السائق أو الدافع المحتمل وراء الحادث، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الكندية حادث دهس في كندا حادث كندا كندا مهرجان للجالية الفلبينية مدينة فانكوفر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

حادث حفل تامر حسني.. مديرة قصر البارون ترفض التعليق وتؤكد السياحة ستصدر بيانًا
ترامب: طلبت من وزير الخارجية التحرك فورًا لضمان عبور سفننا مجانًا عبر قناتي بنما والسويس