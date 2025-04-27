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ارتفاع ضحايا انفجار ميناء إيران لـ18 قتيلا و800 مصاب

08:13 ص الأحد 27 أبريل 2025

انفجار ميناء الشهيد رجائي

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وكالات

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، ارتفاع عدد ضحايا الانفجار في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران إلى 18 قتيلا، وأكثر من 800 مصاب، وفقا لروسيا اليوم.

وشهد ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس الساحلية جنوبي إيران يوم أمس انفجارا هائلا وشعر السكان في المنطقة المحيطة بهزة أرضية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة إدارة الأزمات الإيرانية ألقت باللوم في الحادثة على "التخزين غير الآمن للمواد الكيميائية داخل حاويات في ميناء "شهيد رجائي"، حسب ما ذكره المتحدث باسم المنظمة حسين زفري: "سبب الانفجار كان المواد الكيميائية داخل الحاويات".

وأضاف: "سبق أن وجه المدير العام لإدارة الأزمات تحذيرات لهذا الميناء خلال زياراته وأشار إلى احتمال وقوع خطر".

بدوره، قال متحدث باسم الحكومة الإيرانية، إنه رغم أن المواد الكيميائية تسببت على الأرجح في الانفجار، إلا أنه لا يمكن حتى الآن تحديد السبب الدقيق.

وسارعت فرق الإنقاذ والإسعاف الإيرانية إلى المكان لتحصي المئات من الجرحى وأعداد من القتلى مع الساعات الأولى القليلة التي أعقبت الحادثة.

ووجّه النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف بإجراء تحقيق شامل في الانفجار.

وكشف مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة هرمزكان الإيرانية مهرداد حسن زاده أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار كان عددا من الحاويات المخزنة في ميناء "شهيد رجائي"، مضيفا: "تجري حاليا عمليات إخلاء مكان الحادث ونقل المصابين".

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