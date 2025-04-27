وزير الخارجية يناقش مع نظيره الباكستاني التطورات في كشمير



كتب- محمد فتحي:

أجري الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع "محمد إسحاق دار" نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان.

وأشاد وزير الخارجية بالعلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع مصر وباكستان، معربًا عن الحرص على مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين والدفع بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة، والتطلع لفتح آفاق جديدة لتطوير الشراكة الثنائية بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين.

ودار نقاش بين وزيري الخارجية حول التطورات في منطقة جنوب آسيا على خلفية الهجوم الإرهابى في كشمير، إذ أكد الوزير عبد العاطي على أهمية التهدئة وخفض التصعيد وممارسة ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة، وتجنيب المنطقة مزيد من التوتر بما يدعم الأمن والاستقرار فى منطقة جنوب آسيا.

من جانبه، أشاد وزير خارجية باكستان بالعلاقات التي تجمع مصر وباكستان، مؤكدًا الحرص من جانبهم على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات.

كما استعرض من جانبه موقف بلاده ازاء التطورات فى منطقة جنوب آسيا.