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وزير دفاع باكستان: لا خطط لدينا لبدء حرب مع الهند.. ولا نُريد تصعيد الموقف

03:51 ص الأحد 27 أبريل 2025

باكستان

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وكالات

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، إن الجيش الباكستاني لا يخطط لبدء أي عمليات عسكرية ضد الهند ما لم تصعد الأخيرة من موقفها.

وأضاف آصف: "ليس لدينا أي نوايا لبدء أي أعمال، ولكن إذا كان هناك أي عمل من جانب الهند، سيكون هناك رد فعل، وسيكون الرد متناسبا مع الفعل، لذلك أعتقد أن هذا يوضح الموقف: نحن لا نريد تصعيد الموقف أو بدء أي شيء، إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها، فستواجه ردا أكثر من متناسب"، وفقا لروسيا اليوم.

وظهر الثلاثاء الماضي، وقع هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهالجام في منطقة جامو وكشمير، حيث فتح عدة مسلحين النار بشكل عشوائي على سياح كانوا يقومون بجولة على الخيل في وادي بايساران، الذي يعتبر وجهة سياحية شهيرة.

وتبنى الهجوم مجموعة تسمى "جبهة المقاومة"، المرتبطة بالمنظمة الإرهابية المحظورة في روسيا "لشكر طيبة". وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن واحد من نيبال.

وردا على الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، قررت السلطات الهندية تعليق منح التأشيرات لمواطني باكستان على الفور، مع إلغاء التأشيرات الحالية اعتبارا من 27 أبريل.

ومن جانبها، أعلنت اللجنة الباكستانية للأمن القومي ردا على ذلك أن البلاد ستعلق جميع التبادلات التجارية مع الهند وتغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية.

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