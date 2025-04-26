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بعد تعيين نائب لـ"عباس".. السعودية ترحب بإصلاحات السلطة الفلسطينية

11:43 م السبت 26 أبريل 2025

حسين الشيخ

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الرياض - (د ب أ)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها القيادة الفلسطينية بما في ذلك استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس فلسطين، وتعيين حسين الشيخ في هذا المنصب، متمنية له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

وأكدت المملكة "أن هذه الخطوات الإصلاحية من شأنها تعزيز العمل السياسي الفلسطيني بما يسهم في جهود استعادة الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حق تقرير المصير من خلال إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، وفقا لوكالة أنباء (واس) السعودية.

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حسين الشيخ حمود عباس لسطين لسعودية لخارجية السعودية
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