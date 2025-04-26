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حماس: لا تعليق على قرار اختيار حسين الشيخ نائبًا للرئيس محمود عباس

10:56 م السبت 26 أبريل 2025

أسامة حمدان

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وكالات

قال القيادي بحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أسامة حمدان، إن الحركة تخوض معركة تحرر وطني بالمشاركة مع كل من يتمسك بالوحدة ويتحلى بالمسؤولية، والشرعية الوحيدة خلال الحروب هي شرعية المقاومة، ولن نتخلى عن سلاح المقاومة طالما بقي الاحتلال.

وفيما يتعلق بتعيين حسين الشيخ نائبا للرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال "حمدان" في تصريحات للجزيرة مباشر: "لا تعليق على قرار اختيار حسين الشيخ نائبا للرئيس عباس، وملابسات تعيينه غير واضحة ولا نعرف هل ستحلحل الأمور أم تزيد تعقيداتها".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حسين الشيخ عٌين نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالإضافة إلى تعيينه نائباً لرئيس دولة فلسطين، حسبما أُعلن في مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

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أسامة حمدان حركة المقاومة الفلسطينية حسين الشيخ فلسطين حماس
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