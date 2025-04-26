إيران: إغلاق المدارس بمدينة بندر عباس مع تمدد النيران وتجدد الانفجارات في الميناء

وكالات

قالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، السبت، إن النيران في ميناء رجائي امتدت لحاويات مع حدوث انفجارات جديدة.

‏وأعلن التلفزيون الإيراني، إغلاق كل المدارس في منطقة الانفجار بمدينة بندر عباس.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي إلى 8 قتلى و750 مصابًا، جراء الانفجار الذي وقع اليوم جنوبي البلاد.

وكان الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن إرسال 5 مروحيات إلى بندر عباس للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي، إضافًة إلى أن هناك 20 فريق إنقاذ وإسعاف موجودون في موقع الانفجار لتقديم المساعدة للمصابين، هذا بالإضافة إلى تأهب مركز التحكم والعمليات لرصد جهود الإغاثة لحظة بلحظة.

وأعلنت وكالة أنباء "فارس" في وقت سابق عن وقوع انفجار ضخم تسبب في أضرار واسعة بالميناء، بينما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات.

ووقع الانفجار في ميناء الشهيد رجائي خارج مدينة بندر عباس، وهو منشأة رئيسية لشحن الحاويات للجمهورية الإسلامية التي تتعامل مع نحو 80 مليون طن (5 ,72 مليون طن متري) من البضائع سنويا.