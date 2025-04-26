يجب إسقاطه.. عائلات الأسرى: حماس مستعدة لإطلاق سراح الأسرى ونتنياهو هو من يرفض

وكالات



أكدت عائلات الأسرى الإسرائيليين أن إنهاء الحرب في غزة مصلحة إسرائيلية تعبر عن إرادة الشعب ويجب تشكيل لجنة تحقيق، مشيرًة إلى أن 70% من الشعب يريدون وقف الحرب واستعادة الأسرى وما يحدث الآن هو حرب بلا أفق.



وتابعت عائلات الأسرى في بيان لها: "نريد إتمام صفقة وتحرير الأسرى ونتنياهو يسعى لصفقة جزئية انتقائية، ونتنياهو المجرم يكذب علينا بالقول إن الضغط العسكري سيعيد أبناءنا.



وأكدت عائلات الأسرى الإسرائيلين، أن نتنياهو يتلهى بإسقاط رئيس الشاباك ولا يهتم بعودة أبنائهم ويضحي بهم، مضيفين: نريد إعادة الأسرى دفعة واحدة وإذا رفض نتنياهو فعلينا إسقاطه.



وطالبات العائلات، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضغط على نتنياهو من أجل إعادة المخطوفين، مشيرًة إلى أنها حذرت من أن الضغط العسكري سيقتل الأسرى لكن نتنياهو لم يسمعنا.



وتابعت: حماس مستعدة لإطلاق سراح الأسرى ونتنياهو هو من يرفض.



وفي السياق ذاته، كشفت مصادر لقناة "العربية الحدث" أن حركة حماس أبدت موافقة مبدئية على سحب مقاتليها من قطاع غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، شرط تقديم ضمانات بعدم ملاحقتهم .



وأوضحت المصادر أن الحركة وافقت أيضاً على عدم المشاركة في إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة، في إطار اتفاق تنفيذي يمتد لـ45 يوماً.



وأضافت أن مصر تعمل حالياً على بلورة اتفاق نهائي وشامل لوقف الحرب، يتضمن ضمانات دولية، تمهيداً لعرضه على حماس، ويشمل أيضاً التوصل إلى تفاهم بشأن الإفراج عن الأسرى.