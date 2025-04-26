سقف مبنى الميناء انهار على الموظفين.. ماذا حدث في انفجار إيران؟ (فيديو)

القاهرة- مصراوي

وقع انفجار شديد في ميناء الشهيد رجائي، مما أدى إلى تضرر معظم المباني الإدارية في المنطقة بشكل بالغ، إلى درجة أن سقف أحد المباني انهار فوق الموظفين.

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.

وقال أحد موظفي الميناء لمراسل تسنيم: "إنه لا يزال عدد من الموظفين محاصرين تحت الأسقف المنهارة، ونحن نحاول إنقاذهم".

📹 ریزش سقف ساختمان اداری بندر شهید رجایی بر سر کارمندان



سخنگوی اورژانس کشور: تعداد مصدومان به ۲۸۱ نفر رسید https://t.co/4a784LZMPu pic.twitter.com/RYE0dGf46J — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

وأعلن المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء شهيد رجائي إلى 195 شخصًا، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.

ووقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

📹 تعداد مصدومان به ۱۹۵ نفر افزایش یافت



دستور عارف درباره بررسی علت انفجار در اسکله شهید رجایی



استاندار هرمزگان: بررسی علت انفجار ادامه دارد‌ https://t.co/c7i7jyPJms pic.twitter.com/eHIA2gdMMg — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) April 26, 2025

وذكر مسؤول محلي في إدارة الأزمات أن الانفجار نجم عن "انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة الرصيف"، موضحًا أن جهود الإجلاء مستمرة، حيث يتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

وبحسب التقارير، تسبب الانفجار في أضرار مادية واسعة، بما في ذلك تحطم نوافذ المباني الواقعة على بعد عدة كيلومترات من الميناء، فيما أظهرت لقطات متداولة عبر الإنترنت سحابة دخان كثيفة تتصاعد فوق المنطقة.