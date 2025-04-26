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سقف مبنى الميناء انهار على الموظفين.. ماذا حدث في انفجار إيران؟ (فيديو)

02:08 م السبت 26 أبريل 2025

ماذا حدث في انفجار إيران؟

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القاهرة- مصراوي

وقع انفجار شديد في ميناء الشهيد رجائي، مما أدى إلى تضرر معظم المباني الإدارية في المنطقة بشكل بالغ، إلى درجة أن سقف أحد المباني انهار فوق الموظفين.

وبحسب ما أفادت به وكالة تسنيم، فإن حالة المباني الأخرى غير صالحة للاستخدام، وقد خلف الانفجار خسائر كبيرة.

وقال أحد موظفي الميناء لمراسل تسنيم: "إنه لا يزال عدد من الموظفين محاصرين تحت الأسقف المنهارة، ونحن نحاول إنقاذهم".

وأعلن المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء شهيد رجائي إلى 195 شخصًا، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية شبه الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن سبب الانفجار لم يتضح بعد، وسط حالة من الاستنفار الأمني والإنساني بالموقع.

ووقع، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا في ميناء شهيد رجائي بمدينة بندر عباس جنوب إيران، حسب ما أفادت به وكالة أنباء "فارس".

وذكر مسؤول محلي في إدارة الأزمات أن الانفجار نجم عن "انفجار عدة حاويات مخزنة في منطقة الرصيف"، موضحًا أن جهود الإجلاء مستمرة، حيث يتم نقل المصابين إلى المراكز الطبية القريبة.

وبحسب التقارير، تسبب الانفجار في أضرار مادية واسعة، بما في ذلك تحطم نوافذ المباني الواقعة على بعد عدة كيلومترات من الميناء، فيما أظهرت لقطات متداولة عبر الإنترنت سحابة دخان كثيفة تتصاعد فوق المنطقة.

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ميناء الشهيد رجائي انفجار إيران
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