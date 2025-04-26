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الكنائس الكاثوليكية في بيت لحم تقيم قداسا اليوم على روح البابا فرنسيس

10:22 ص السبت 26 أبريل 2025

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

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وكالات

تقيم الكنائس الكاثوليكية في مدينة بيت لحم، مساء اليوم السبت، قداسا على روح البابا فرنسيس، وذلك بالتزامن مع سائر الكنائس الكاثوليكية في مختلف أنحاء العالم.

وكانت شخصيات ومؤسسات وطنية ودينية فلسطينية قد نعت البابا الراحل، الذي فارق الحياة يوم الإثنين الماضي، وتُشيع جنازته اليوم في ساحة القديس بطرس في روما.

وقال المطران وليم الشوملي، النائب البطريركي للاتين في القدس، إن البابا فرنسيس كان "راعياً حقيقياً للسلام، حمل همّ الشعوب المضطهدة، ولم يتردد يوماً في التعبير عن تضامنه مع فلسطين" بحسب تعبيره، مشدداً على أن "الكنيسة في الأرض المقدسة، ستقيم الصلوات والقداديس لراحة نفسه".

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الكنائس الكاثوليكية مدينة بيت لحم البابا فرنسيس
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