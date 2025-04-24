المركزي الفلسطيني يقر بأغلبية ساحقة استحداث منصب نائب رئيس السلطة الفلسطينية

(أب)

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الخميس إنشاء منصب لنائب رئيس السلطة الفلسطينية الحالي المسن محمود عباس.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، قولها إن المجلس المركزي الفلسطيني قرر بالأغلبية الساحقة، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.

وينص القرار على أن يعين نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، ولرئيس اللجنة أن يكلفه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، وأن يقبل استقالته.

وصوت لصالح القرار، 170 عضوا من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية "الزووم"، فيما صوت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت.

ويأتي هذا القرار بعد إعلان الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة مطلع مارس الماضي عن التوجه إلى استحداث هذا المنصب، في ظل مطالبات عربية وأوروبية وأمريكية بإجراء إصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني.

وعقدت دورة المجلس المركزي الثانية والثلاثون في رام الله يومي 23 و24 أبريل الجاري تحت عنوان "لا للتهجير ولا للضم – الثبات في الوطن – إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب – حماية القدس والضفة الغربية – نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة".

ويُعد المجلس المركزي هيئة وسيطة بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الفصائل والنقابات والهيئات، ويكتسب القرار أهمية خاصة في تحديد ملامح المرحلة السياسية المقبلة.

وقاطعت كل من حماس والجهاد الإسلامي غير الأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة الى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الاجتماع وأعلنوا عدم المشاركة فيه.