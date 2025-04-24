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إيران: دفاعاتنا الجوية تؤمن مواقعنا الحساسة والاستراتيجية ولن نساوم على أمن مواطنينا

01:31 م الخميس 24 أبريل 2025

إيران

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وكالات

قال قائد مقر الدفاع الجوي المشترك للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء" علي رضا صباحي فرد، الخميس، إنه لطالما كانت طهران داعية للسلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد صباحي فرد، رفض إيران الانجرار وراء مكائد الأعداء بشأن قدراتها الدفاعية، مشددا على أن طهران لن تساوم على أمن مواطنيها تحت أي ظرف.

وأوضح صباحي فرد، أن الدفاعات الجوية الإيرانية تؤمن مواقع البلاد الحساسة والاستراتيجية.

وتأتي تصريحات قائد مقر الدفاع الجوي المشترك للقوات المسلحة الإيرانية "خاتم الأنبياء"، بينما تجري طهران مفاوضات بشأن برنامجها النووي مع الولايات المتحدة.

وتهدد واشنطن باستخدام الوسائل العسكرية لضرب إيران، ما لم تتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي والصاروخي.

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إيران القوات المسلحة الإيرانية
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