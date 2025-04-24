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الهند تلغي جميع التأشيرات الصادرة لباكستانيين بعد الهجوم المميت في كشمير

01:24 م الخميس 24 أبريل 2025

الهند

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نيودلهي- (أب)

قالت الهند إنها ألغت جميع التأشيرات الصادرة لمواطنين باكستانيين في أعقاب هجوم مميت في الشطر الهندي من كشمير.

كما أغلقت الهند المعبر الحدودي الرئيسي مع باكستان، وطردت دبلوماسيين باكستانيين، وألغت بعض التأشيرات، وذلك بعد الهجوم الدموي الذي وقع في منطقة باهالجام السياحية بإقليم كشمير وأدى إلى مقتل 26 شخصًا.

وحملت الهند جماعة تُدعى "مقاومة كشمير" مسؤولية الهجوم، واتهمت باكستان ضمنيًا بدعم الجماعات المسلحة عبر الحدود.

في المقابل، أعربت الخارجية الباكستانية عن "قلقها" وأسفها للخسائر، فيما أعلنت إسلام آباد عن اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي. الهجوم يهدد بتجدد التوترات التاريخية بين الجارتين النوويتين وسط تصعيد دبلوماسي وتحركات أمنية حازمة من الجانب الهندي.

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