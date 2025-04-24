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مدير الاستخبارات الروسية يعلن عن لقاء محتمل مع نظيره الأمريكي

01:22 م الخميس 24 أبريل 2025

سيرجي ناريشكين

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وكالات

أعلن مدير الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين، عن لقاء محتمل مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف.

وقال ناريشكين، الخميس، إنه أجرى اتصالا بناء مع مدير السي آي إيه، مشيرا إلى أنه لا أستبعد عقد اجتماع في فترة لاحقة.

وتشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن تطورا ملحوظا، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وفي 19 فبراير الماضي، استضافت العاصمة السعودية الرياض محادثات روسية أمريكية بين وزير خارجية البلدين، الروسي سيرجي لافروف والأمريكي ماركو روبيو.

ولاحقا، عُقدت جولتان من المحادثات بين البلدين في مدينة إسطنبول التركية.

ومن المقرر أن يزور المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف موسكو خلال الأسبوع الجاري، بعدما التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من الشهر الجاري.

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سيرجي ناريشكين الاستخبارات الروسية روسيا
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