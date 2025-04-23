صورة رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني مع ترامب تثير تفاعلاً

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع رجل الأعمال الإماراتي، حسين سجواني، بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، حيث نشر سجواني الصورة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مرفقًا بتعليق قال فيه:

"سعدتُ باللقاء مجددًا بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، خلال لقاء مثمر تطرقنا خلاله لعدد من المواضيع وتبادلنا فيه بعض الأفكار والرؤى".

وأعاد اللقاء إلى الواجهة العلاقة المتينة بين سجواني وترامب، خاصة في ضوء ما أعلنه الرئيس الأمريكي مؤخرًا حول اعتزامه استثمار 20 مليار دولار في قطاع البيانات داخل الولايات المتحدة، وهو ما أثار موجة من التساؤلات بشأن طبيعة هذه الخطوة وتوقيتها، إلى جانب التحول الواضح في مجالات اهتمام رجل الأعمال الإماراتي المعروف بريادته في قطاع التطوير العقاري عبر شركته "داماك".

العلاقة بين مجموعة "داماك" ومنظمة ترامب ليست وليدة اللحظة، إذ تمتد إلى ما قبل تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة. فقد لعبت "داماك" دورًا محوريًا في دعم منظمة ترامب ببناء ملعب جولف مكون من 18 حفرة في دبي، جرى افتتاحه عام 2017، بعد أن أُعلن عن المشروع لأول مرة في عام 2013.