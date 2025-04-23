ذعر وارتباك.. كاميرا جندي إسرائيلي توثق لحظة اشتباك مباشر مع المقاومة بغزة (فيديو)

وكالات

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق اشتباكًا بين جنود الاحتلال الإسرائيلي وعناصر من المقاومة الفلسطينية داخل مبنى في قطاع غزة.

ووثقت كاميرا مثبتة على خوذة جندي إسرائيلي لحظة تعرض القوة الإسرائيلية لكمين محكم، حيث أُلقيت عليهم قنبلة يدوية، وأُصيب عدد من الجنود خلال اشتباكات من المسافة صفر (اشتباكات مباشرة وجهًا لوجه) مع عناصر من المقاومة.

وتفاعل الآلاف من النشطاء الفلسطينيين والعرب مع مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع، مشيدين بشجاعة المقاتلين وساخرين من حالة الارتباك التي ظهرت على جنود الاحتلال.

وأعاد الناشط أبو إسلام المرداوي نشر الفيديو على حسابه بمنصة "إكس"، وكتب معلقًا: "في قلب الميدان سقطت كل الأقنعة… جنود الاحتلال وجهاً لوجه أمام رجال المقاومة. لا طائرات تُغطيهم ولا مُسيّرات تُرشدهم… فظهر الخوف وارتبكوا تحت أول لحظة احتدام حقيقي!".

اشتباك وجهاً لوجه داخل إحدى بنايات قطاع غزة!



في قلب الميدان سقطت كل الأقنعة… جنود الاحتلال وجهاً لوجه أمام رجال المقاومة.

لا طائرات تُغطيهم ولا مُسيّرات تُرشدهم… فظهر الخوف وارتبكوا تحت أول لحظة احتدام حقيقي!



انظر إليهم كيف يتراجعون… خائفون، بلا عقيدة ولا ثبات.

فلولا الدعم… pic.twitter.com/mu3IDVTEi4 — ابو اسلام المرداوي (@4ahrar) April 23, 2025

ومن جانبه، علق الناشط أدهم أبو سلمية على الفيديو، قائلًا: "اشتباكات من مسافة صفر داخل أحد منازل خان يونس بين المقاومة وجنود الاحتلال. هكذا يُكسر وهم التفوق، وهكذا يُفضح جيش الاحتلال المتخبط العاجز الذي يعوّض فشله بإرهاب المدنيين وقصف البيوت".