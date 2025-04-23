رئيس تايوان يقدم تعازيه في وفاة البابا فرنسيس في تايبيه

تايبيه - (د ب أ)

قدم رئيس تايوان لاي تشينج تي تعازيه في وفاة البابا فرنسيس في تايبيه لكنه لم يرد على أسئلة حول ما إذا كان سيحضر جنازة البابا الراحل في الفاتيكان في وقت لاحق من هذا الأسبوع أم لا.

وقدم لاي تعازيه في وفاة البابا فرنسيس خلال زيارة إلى أبرشية تايبيه الكاثوليكية من خلال تقديم البخور ورش الماء المقدس وتقديم الزهور والفواكه وكأس احتفالي، قبل أن ينحنى ثلاث مرات، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية(سي.إن.إيه) اليوم الأربعاء.

ورافق الرئيس نائب وزير الخارجية فرانسوا وو ورئيس أساقفة تايبيه توماس تشونج ، في أعقاب وفاة البابا فرنسيس أمس الأول الاثنين، وقدّم لاي تعازيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى "أننا سنواصل استلهام التزامه الدائم بالسلام والتضامن العالمي ورعاية المحتاجين".

وكان البابا فرنسيس قد توفي عن عمر ناهز 88 عاما إثر إصابته بسكتة دماغية وفشل في القلب في مقر إقامته، بحسب الفاتيكان.

ولم يستجب لاي اليوم الأربعاء لأسئلة وسائل الإعلام حول ما إذا كان سيحضر بشخصه جنازة البابا في كنيسة القديس بطرس، في فاتيكان سيتي في 26 أبريل/نيسان(بالتوقيت المحلي).