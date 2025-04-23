صندوق النقد الدولي يُعين مبعوثا لسوريا.. هل سيتم دعم دمشق؟



وكالات

أعلن وزير المالية السوري يسر برنية، أنه بناءً على طلب سوريا، عين صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء رون فان رودن رئيسًا لبعثة الصندوق إلى سوريا.

وأشار وزير المالية السوري إلى أن هذا التعيين يمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الصندوق وسوريا، وفقا لما ذكرته الغد.

وأضاف أن فان رودن هو مدير مساعد في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، ويشغل حاليًا منصب رئيس بعثة الصندوق في الأردن.

ومنذ انضمامه إلى صندوق النقد الدولي عام 1994 اكتسب خبرةً واسعةً في العمل مع الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية وما بعد الصراع، بما في ذلك أوكرانيا والعراق واليمن وأفغانستان.

وتشمل خلفيته المهنية أيضًا العمل في البنك المركزي الهولندي والتدريب الأكاديمي في جامعة إيراسموس روتردام.

وقال: إن هذا التعيين المهم يمثل خطوة هامة ويمهد الطريق لحوارٍ بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في تعزيز التعافي الاقتصادي السوري وتحسين رفاه الشعب السوري.

وقال وزير المالية السوري، فجر اليوم الأربعاء، إنه عقد اجتماعا مثمرا للغاية في واشنطن مع المديرة الإدارية للعمليات في البنك الدولي، آنا بييردي، ونائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، تم خلاله مناقشة مستقبل انخراط البنك الدولي في سوريا.

وأوضح برنية أنه تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل شامل ومنظم لدعم سوريا، يتضمن جدولا زمنيا واضحا يغطي العامين الحالي والمقبل.

‏وأضاف أن التعاون سيركز على إطلاق مشروع مدعوم بمنحة لإصلاح قطاع الكهرباء خلال الأشهر المقبلة، إلى جانب إحياء وتعزيز إدارة المالية العامة بما يسهم في ترسيخ مبادئ الامتثال والمساءلة.

‏وأشار إلى أن التعاون سيشمل تقديم مساعدات فنية متخصصة في عدد من المجالات الحيوية، أبرزها: إصلاح المؤسسات العامة، إدارة الدين العام، تطوير البنية التحتية للأسواق المالية، تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، مكافحة الفقر، إصلاح القطاع المصرفي، الإحصاءات، تنمية أسواق رأس المال، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وفي ذات السياق قال مصدر، إن البنك الدولي وصندوق النقد عقدا اجتماعاً مع الوفد السوري ووفد من وزارة المالية السعودية لمناقشة تسديد ديون سوريا للبنك الدولي.

وأضاف المصدر أن الاجتماع بين الوفد السوري والوفد السعودي والممثلين عن صندق النقد والبنك الدولي كان مثمراً ويمهد لتحركات مالية مستقبلية.

وقالت مصادر خاصة، إن الوفد الأمريكي الحاضر للاجتماع لم يقدم وعوداً واضحة بشأن العقوبات المفروضة على سوريا

وقال وزير المالية السوري إنه في إطار اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، تم عقد اجتماع ناجح للغاية حول سورية دعى له معالي وزير المالية السعودي ورئيس البنك الدولي ومدير عام صندوق النقد الدولي.

وأضاف أن الاجتماع شارك فيه عدد كبير من وزراء من مجموعة السبع (G7)ومن المنطقة العربية بحضور رؤساء ومدراء مؤسسات اقليمية ودولية ومن الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن كلمات المشاركين حملت دعما كبيرا وحرصا غير مسبوق على المساهمة في إعادة بناء سورية واستقرارها وازدهارها.

وأضاف: "أن ما سمعته من رئيس البنك الدولي آجاي بانجا ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في لقائي معهما، يظهر التزاما كبيرا في دعم الإصلاح وإعادة بناء المؤسسات في سوريا".