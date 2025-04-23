ممثل روسيا في فيينا: موقف واشنطن من طهران غامض ولا يمكن الانتظار طويلا



وكالات

أكد ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن موقف واشنطن من طهران غير واضح، داعيا إلى تحديد هذا الموقف، فلا وقت للانتظار طويلا.

والاثنين الماضي، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن إيران مستعدة لإبرام صفقة نووية مع الولايات المتحدة على قدم المساواة إذا ما تم احترام مصالح الجمهورية الإسلامية، وفقا لروسيا اليوم.

وكتب أوليانوف في حسابه على منصة إكس: "موقف إيران واضح، لسوء الحظ، لا يمكننا استخدام نفس الوصف فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة. لننتظر، لكننا لا نستطيع الانتظار طويلا".

بعد الجولة الثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، كرر بزشكيان الموقف الذي أعلنه المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، أن طهران لا تنظر إلى المفاوضات بتشاؤم ولكنها أيضا لا تشعر بالتفاؤل.

من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقييم إيجابي للمفاوضات مع إيران.

وعُقدت الجولة الثانية من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بوساطة وزير الخارجية العُماني في روما يوم 19 أبريل الجاري.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد انتهاء اجتماعه مع الوفد الأمريكي، إن الجولة الثانية من المحادثات جرت في أجواء "بناءة".

ومن المقرر أن تعقد الجولة الثالثة السبت المقبل 26 أبريل، وفقا لما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.

أما الجولة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف وعراقجي فقد جرت في عُمان يوم 12 أبريل. ووصف المبعوث الأمريكي تلك المحادثات بأنها إيجابية وبناءة.

ووصف وزير الخارجية الإيراني أجواء تلك المفاوضات بالبناءة والهادئة، وشكر وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على جهوده في تيسير تبادل الآراء بين الوفدين الإيراني والأمريكي.

يذكر أن ترامب كان قد أرسل في مطلع مارس الماضي رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي عرض فيها عقد اتفاق جديد بشأن البرنامج النووي، مهددا برد عسكري في حال فشل الجهود الدبلوماسية.

وردا على ذلك، استبعدت القيادة الإيرانية إمكانية إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، تاركة الباب مفتوحا أمام الحوار عبر وساطة دول ثالثة فقط.