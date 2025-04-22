عشرات الجامعات الأمريكية تندد بـ"التدخل السياسي" لإدارة ترامب

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس (أ ف ب)، بأن عشرات الجامعات الأمريكية توقع رسالة تندد بالتدخلات السياسية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

ونشرت أكثر من 100 جامعة وكلية أمريكية، بينها جامعتا برينستون وبراون المرموقتان، رسالة مشتركة، اليوم الثلاثاء، تُدين ما وصفته بـ"التدخل السياسي" للرئيس دونالد ترامب في النظام التعليمي.

وقالت الجامعات في الرسالة: "إننا نتحدث بصوت واحد لندين التجاوزات الحكومية غير المسبوقة والتدخل السياسي الذي يُهدد التعليم العالي الأمريكي".

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم واحد من الدعوى القضائية التي رفعتها جامعة هارفارد، أمس الاثنين، ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعدما جمد ترامب التمويل الاتحادي للجامعة وطالب بفرض إشراف سياسي خارجي عليها.

وطالبت الدعوى القضائية بإعلان تجميد التمويل والشروط المفروضة على المعونات الاتحادية غير قانونية، وبإلزام الإدارة بدفع نفقات الجامعة.

وصعد ترامب الخلاف مع المؤسسة التعليمية في الولايات المتحدة، متهمًا عدد من الجامعات الكبرى بـ"التساهل مع معاداة السامية" وفق قوله، وذلك نتيجة سماحها بقيام مظاهرات واحتجاجات في أحرامها ضد حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وهدد الرئيس الأمريكي، هذه الجامعات بقطع التمويل عنها وسحب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لها ومنعها من تسجيل طلاب أجانب.

ومن جانبها، رفضت هارفارد هذه المطالب، وقالت في دعواها القضائية إن "هذه القضية تتعلّق بجهود الحكومة لاستخدام تجميد التمويل الاتحادي كوسيلة ضغط للسيطرة على عملية صنع القرارات الأكاديمية في هارفارد".

ووصفت هارفارد، قرارات ترامب بأنها "تعسفية ومتقلبة"، مشيرةً إلى أن "تصرفات الحكومة تنتهك القوانين الدستورية واللوائح الاتحادية".

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، بتجميد 2.2 مليار دولار من التمويل الاتحادي لجامعة هارفارد، بعد رفضها مطالب البيت الأبيض بفرض رقابة عليها في مجال عمليات القبول والتوظيف والتوجه السياسي.