الفاتيكان ينشر أول صور لجثمان البابا فرنسيس داخل نعشه

القاهرة- مصراوي:

نشر الفاتيكان أول صور لجثمان البابا فرنسيس الأول، حيث يظهر داخل نعشه، ويصلي عليه وزير خارجية الفاتيكان.

ويظهر البابا فرنسيس وهو يرقد في نعش مفتوح، مرتديًا ثيابًا طقسية حمراء، وعلى رأسه تاج رهباني، وفي يديه مسبحة.

وتم التقاط الصور داخل كنيسة القديسة مارتا الخاصة، مقر إقامته في الفاتيكان، حيث وافته المنية يوم الاثنين عن عمر يناهز 88 عامًا.

وكان الفاتيكان قد أعلن في بيان مصور أمس الاثنين، وفاة البابا فرنسيس (البالغ من العمر 88 عامًا) بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عامًا، وأطلقت فترة حداد تستمر 9 أيام وبداية عملية انتخاب بابا جديد خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وستُقام جنازة البابا فرنسيس وفقًا لتقليدٍ عريق، حيث تستمر طقوسها عدة أيام، ويُعرض جثمانه أمام المعزين من جميع أنحاء العالم لتكريمه شخصيًا قبل دفنه. وقد يُنقل جثمانه إلى كاتدرائية القديس بطرس يوم الأربعاء المقبل، وفق ما قاله المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني.