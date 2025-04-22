غارة إسرائيلية تستهدف سيارةً في بلدة بعورتا في جبل لبنان

بيروت- (د ب أ)

استهدفت غارة إسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، سيارةً على طريق بلدة بعورتا في محافظة جبل لبنان.

وقالت قناة " الجديد" المحلية، إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع، كما وصلت وحدات من الجيش اللبناني التي ساهمت في إطفاء النيران التي اندلعت في السيارة.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل منطقة جبل لبنان منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني ، الماضي.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 شباط الماضي. ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي. كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان