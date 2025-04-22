سرقة حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي في مطعم بواشنطن



وكالات

قالت وسائل إعلام، إن حقيبة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نوم، كان فيها مبلغ نقدي كبير، وبعض مستلزماتها سُرقت منها وهي تتعشى في أحد مطاعم مدينة واشنطن.

وقالت مصادر في أجهزة إنفاذ القانون: "تعرضت نوم للسرقة أثناء تناولها العشاء في أحد مطاعم وسط واشنطن مساء يوم الأحد"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف مصدر: "احتوت الحقيبة المسروقة على: رخصة قيادة وأدوية ومفاتيح شقتها وجواز سفر وبطاقة دخول رسمية وحقيبة مستحضرات تجميل وشيكات فارغة وحوالي 3 آلاف دولار نقدا".

وتوصل عناصر الخدمة السرية المكلفون بحماية الوزيرة، باستخدام بيانات كاميرات المراقبة في المطعم، إلى أن الحقيبة سُرقَت من قبل رجل أبيض مجهول الهوية يرتدي قناعا طبيا.

وبدأت الخدمة السرية تحقيقا في واقعة السرقة.