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يائير جولان: نتنياهو خطر على مواطني إسرائيل ويجب اعتقاله والتحقيق معه

09:23 م الإثنين 21 أبريل 2025

يائير جولان

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وكالات

قال زعيم تحالف "الديمقراطيين" البرلماني المعارض في إسرائيل يائير جولان خلال مظاهرة بتل أبيب، الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يشكل خطرا على أمن وسلامة مواطني إسرائيل ويجب اعتقاله والتحقيق معه.

وأكد جولان، يوم الخميس الماضي، أن قضاة المحكمة العليا ردعوا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأوقفوه عند حده وأفشلوا محاولة إقالة رئيس الشاباك.

وخاطب جولان نتنياهو ومعاونيه قائلا إن محاولة البقاء السياسي على حساب أمن إسرائيل انتهت و"إن الدولة أقوى منكم"، على حد تعبيره.

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