الفاتيكان يكشف أسباب وفاة البابا فرانسيس

وكالات

كشف الفاتيكان في بيان، الاثنين، أسباب وفاة البابا فرانسيس، قائلا إنه تُوفي إثر سكتة دماغية وغيبوبة وسكتة قلبية.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، كانت صحة البابا فرانسيس مصدر قلق بعد تعرضه لوعكة صحية أجبرته على البقاء في المستشفى لأسابيع.

وعاني البابا فرانسيس من مضاعفات تنفسية، شملت الالتهاب الرئوي الثنائي والتهابات قصبية، غير أن فريقه الطبي خلص إلى أن سبب الوفاة كان عصبيا.

وتوافق تأكيد إصابته بسكتة دماغية، قد تكون نزيفية، مع مخاوف سابقة من تدهور حالته الصحية وتأثير أمراضه المزمنة المتعددة.

وكان الفاتيكان أعلن في وقت سابق من اليوم عن وفاة رأس الكنيسة الكاثوليكية عن عمر ناهز 88 عامًا.