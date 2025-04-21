بعد أزمة الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تلغي تأشيرات 27 نائبًا ومسؤولًا فرنسيًا

وكالات

أعلنت السلطات الإسرائيلية إلغاء تأشيرات 27 نائبًا ومسؤولًا محليًا فرنسيًا، جاء ذلك قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية الإسرائيلية، إنه تم إلغاء تأشيرات النواب والمسؤولين الفرنسيين الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بـ"حظر الأشخاص الذين قد يتصرفون ضد إسرائيل".

وبدورهم، رد 17 عضوًا من المجموعة التي ألغت إسرائيل تأشيراتهم، وهم من الحزب البيئي والحزب الشيوعي الفرنسي، قائلين إنهم وقعوا ضحايا "عقاب جماعي" من قِبل تل أبيب، داعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التدخل.

وقالوا في بيان احتجاجي، إنهم "تلقوا دعوة في رحلة مدتها 5 أيام من القنصلية الفرنسية في القدس، وكانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، كجزء من مهمتهم لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام".

وتابعوا في البيان: "لأول مرة، وقبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر. نريد أن نفهم سبب هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".

وضم الوفد نواب الجمعية الوطنية فرانسوا روفين، وأليكسيس كوربيير، وجولي أوزين من حزب البيئيين، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضوة مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارجيت، كما كان من بين الأعضاء الآخرين رؤساء بلديات يساريون ومشرعون محليون.

وجاء القرار الإسرائيلي، في ظل التوتر الدبلوماسي الذي تصاعد مؤخرًا بين إسرائيل وفرنسا، عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال فيها إن بلاده "ستعترف قريبًا بدولة فلسطينية مستقلة".

ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحدة على تصريحات ماكرون، معتبرًا أن إقامة دولة فلسطينية في ظل الظروف الراهنة "تشكل مكافأة كبرى للإرهاب"، بحسب تعبيره.

وهاجم نتنياهو، ماكرون، قائلًا: "لن نقبل مواعظ عن إقامة دولة فلسطينية ممن يعارضون منح الاستقلال لكورسيكا وكاليدونيا الجديدة وغيرها من المناطق التي لن يمثل استقلالها خطرًا على فرنسا".

وفي حادثة مشابهة، منعت السلطات الإسرائيلية نائبتين بريطانيتين في مطار بن جوريون، من دخول البلاد. وذكرت سلطات الهجرة الإسرائيلية، أن النائبتين لم تكونا ضمن وفد مُنسق مع الجهات الرسمية الإسرائيلية، وزعمت أن الهدف من الزيارة كان "توثيق أنشطة قوات الأمن ونشر الكراهية ضد إسرائيل"، وهو ما دفع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل إلى إصدار قرار برفض دخولهما.