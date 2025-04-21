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ترامب: أرقد بسلام أيها البابا فرنسيس

03:37 م الإثنين 21 أبريل 2025

ترامب والبابا فرنسيس

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وكالات

نشر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، رسالة على منصته "تروث سوشيال" نعى فيها بابا الفاتيكان الراحل.

وقال في رسالة مقتضبة: "أرقد بسلام أيها البابا فرنسيس! بارك الرب البابا فرنسيس وجميع من أحبوه!".

يأتي ذلك بعد يوم من اجتماع خاص عقده البابا فرنسيس في الفاتيكان صباح الأحد مع نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس.

وذكر بيان صادر عن الفاتيكان أن فانس التقى البابا فرنسيس في مقر إقامته لتبادل التهاني بعيد الفصح، وذلك بعد تكهنات بالاكتفاء بلقاء نائب الرئيس الأمريكي بأمين سر الفاتيكان الذي يعد ثاني أعلى مسؤول هناك، الكاردينال بييترو بارولين، يوم السبت.

وكان البابا ومسؤولو الفاتيكان قد انتقدوا العديد من سياسات إدارة ترامب، كخططه لترحيل ملايين المهاجرين من الولايات المتحدة، ووقفه المساعدات الخارجية وبرامج الرعاية الاجتماعية المحلية.

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