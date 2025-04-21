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توافد الحشود إلى ساحة القديس بطرس لوداع البابا فرنسيس

03:29 م الإثنين 21 أبريل 2025

البابا الراحل فرنسيس

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روما- (د ب أ)

توافدت حشود من الأشخاص إلى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لتقديم الاحترام للبابا فرنسيس الذي توفي اليوم اثنين عيد الفصح عن عمر ناهز 88 عاما.

واكتظت الشوارع المؤدية إلى الساحة المركزية أمام كاتدرائية القديس بطرس، فيما قامت قوات الأمن بتوجيه الحشود الغفيرة التي جاءت لتقديم احترامها للبابا الراحل.

ودقت أجراس الكاتدرائية لإبلاغ الكاثوليك بوفاة البابا، وهو تقليد قائم منذ قرون، ورمز للتعبير عن الحزن ودعوة المؤمنين إلى الصلاة.

ومن المرجح أن يتوافد عدد أكبر من الأشخاص إلى روما خلال الأيام والأسابيع المقبلة لحضور مراسم جنازة البابا فرنسيس، وكذلك لحضور مجريات الاجتماع المغلق الذي سيعقد لانتخاب بابا جديد.

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