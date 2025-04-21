حماس تدعو لتحقيق دولي بشأن إعدام المسعفين برفح

وكالات

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن ما أعلنه جيش الاحتلال بشأن جريمة إعدامه 15 مسعفًا برفح محاولة مفضوحة للتنصل من مسؤوليته الكاملة.

وجددت حماس دعوتها لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لكشف حقيقة ما تعرض له المسعفون ورجال الإنقاذ في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، نتائج تحقيقه في قتل 15 من المسعفين وموظفي الطوارئ بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة في 23 مارس الماضي، وبرر قتلهم بأنه "إخفاق مهني ومخالفات للأوامر وعدم الإبلاغ عن الوقائع بشكل كامل".

وزعم الجيش أن "التحقيق لم يتوصل إلى أي دليل يدعم ادعاءات الإعدام أو أن أيًا من الضحايا كان مقيدًا قبل أو بعد إطلاق النار"، وهي رواية تخالف ما قالته وزارة الصحة الفلسطينية إن بعض الجثث التي تم انتشالها من حفرة عميقة، كانت مقيدة.